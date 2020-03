Applaus, Applaus! Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage haben sich die Briten etwas einfallen lassen, um ihre medizinischen Fachkräfte moralisch zu unterstützen. So hat es überall in der Inselnation am Donnerstagabend Beifall für sie gegeben. Auch die britische Königsfamilie hat bei der solidarischen Aktion mitgemacht. Darunter ebenfalls Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1). In einem niedlichen Video klatschen sie eifrig mit, aber dabei ist einem wachsamen Fan ein ganz besonderes Detail aufgefallen.

Die Cambridges haben auf ihrem offiziellen Instagram-Account einen goldigen Clip veröffentlicht. Darin sieht man alle drei Mini-Royals ausgelassen applaudieren. Das Detail, das die Aufmerksamkeit einiger User auf sich zog, war aber ihre Kleidung. Ein Fan stellte erstaunt fest, dass die Urenkel der Queen (93) ihren Eltern Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) zum Verwechseln ähnlich sehen. Während die beiden Jungs ihren Vater imitierten, eiferte die kleine Charlotte ihrer Mutter nach. Mit ihrem Doppelgänger-Look, der einstige Outfits ihrer Eltern kopiert, bezaubert das königliche Trio die Social-Media-Gemeinde.

Zu dem Video schrieben die Blaublüter: "Das geht an alle Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Apotheker, Freiwillige und andere NHS-Angestellte, die zurzeit ununterbrochen arbeiten." Die fünfköpfige Familie hat sich bereits zur Sicherheit auf ihren Landsitz in Norfolk zurückgezogen.

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George im März 2020

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Mai 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im März 2020



