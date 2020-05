Das Baby-Geheimnis ist gelüftet! Erst Anfang April haben Fußballer Dennis Aogo und seine Frau Ina stolz verkündet, wieder Eltern zu werden. Die beiden konnten sich kurz nach ihrer Hochzeit vor knapp vier Jahren bereits über die Geburt von Töchterchen Payten Rose freuen. Ob die kleine Maus jetzt aber ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommt, hat das Paar zuletzt noch für sich behalten – bis jetzt. Mit einem süßen Clip verkündet Ina das Geschlecht ihres zweiten Kindes.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Blondine jetzt ein kurzes Video, in dem sie sich abwechselnd in einem blauen und pinken Kleid vor der Kamera im Kreis dreht. Erst ganz am Ende löst sie auf, worauf ihre Fans schon lange sehnsüchtig gewartet haben. Das blaue Kleid, mit dem sie in ihre Schlusspose verfällt, macht klar: Die kleine Familie darf bald einen Babyboy in ihren Reihen begrüßen. Ihre Community ist dank dieser Nachricht total aus dem Häuschen. Unter dem Post reihen sich blaue Herzchen in Anlehnung an den ungeborenen Jungen.

Erst vor wenigen Tagen hat sich die Influencerin bereits mit einem ersten Schwangerschafts-Update gemeldet. Zwar gehe es ihr im Großen und Ganzen ziemlich gut – ihr Liebster hätte es derzeit aber nicht besonders leicht mit ihr. "Seit ich schwanger bin, muss Dennis sehr viel aushalten. Ich bin gerade sehr launisch. Sonst bin ich das nie, aber jetzt ist es ganz schlimm", erklärte sie gegenüber Bild.

Instagram / dennisaogo Ina und Dennis Aogo mit ihrer Tochter Payton Rose

Instagram / inaaogo Ina und Dennis Aogo

Instagram / inaaogo Ina Aogo im Mai 2020



