In Dubai: Ina Aogo vergisst ihre Tochter (6) in der Schule

Was hatte Ina Aogo (33) da wohl im Kopf? Vor sechs Jahren wurden Ina und ihr Mann, der ehemalige Profifußballer Dennis Aogo, erstmals Eltern. Die kleine Payten erblickte das Licht der Welt und im November des vergangenen Jahres schmiss die Influencerin zum sechsten Geburtstag ihrer Tochter eine XXL-Feier in ihrer Wahlheimat Dubai. Doch nun ist der zweifachen Mama ein Fauxpas passiert: Sie hat die Sechsjährige in der Schule vergessen.

Aktuell sind die Aogos ganz schön im Umzugsstress. "In dem ganzen Chaos habe ich total vergessen, dass ich meine Tochter ja um 15 Uhr von der Schule abholen muss. Erst als ich einen kurzen Moment Ruhe hatte, habe ich gemerkt, dass was fehlt. Das war so ein Schockmoment für mich! Mir ist mein Herz in die Hose gerutscht", verriet Ina im Interview mit Bild. Daraufhin sei sie wie eine Wahnsinnige zur Schule gefahren. "Payten hat schon mit einer Mitarbeiterin der Schule auf mich gewartet. Das tat mir schrecklich leid", fügte sie hinzu.

Der Trubel wirkt sich auch auf Inas Stimmung aus. "In dem ganzen Stress bin ich manchmal etwas forscher und verteile Aufgaben. Das tut mir im Nachhinein immer leid. Aber manchmal lasse ich Dennis dann auch einfach machen, damit der Haussegen nicht endgültig schief hängt", gestand sie einsichtig.

Anzeige

Instagram / inaaogo Familie Aogo im Juli 2022

Anzeige

Instagram / inaaogo Ina Aogo mit ihrer Tochter, November 2022

Anzeige

Instagram / inaaogo Ina und ihr Mann Dennis Aogo vor ihrem neuen Haus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de