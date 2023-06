40 Grad in Dubai: Ina Aogo kühlt Pool mit XXL-Eiswürfel ab

Abkühlung mal anders! Die Influencerin Ina Aogo (34) lässt täglich 183.000 Menschen an ihren Familienalltag und ihrem glamourösen Lifestyle teilhaben. Im Oktober 2021 gab die Blondine im Netz den Umzug nach Dubai bekannt. Mit Ehemann, Kids, Hund und Pony ging es damals in den Wüstenstaat. Die wahnsinnig hohen Temperaturen machen der Auswanderin jedoch sehr zu schaffen. Mit dieser außergewöhnlichen Methode hält die 34-Jährige die hohen Temperaturen aus!

In ihrer Instagram-Story filmt die Frau von Ex-Fußballstar Dennis Aogo, wie riesige Eisblöcke in den Pool geworfen werden. Scheint, als wäre das Verfahren eine richtige Familienattraktion: Alle Familienmitglieder inklusiv Hund sind auf dem Video zu sehen und haben sich im Pool versammelt. Selbst Ina bringt diese ungewöhnliche Methode zum Lachen: "Es sieht aus wie ein Riesendrink mit Eiswürfeln", witzelt sie in ihrer Story.

Trotz der Hitze lässt sich Familie Aogo nicht davon abhalten, auch mal einen Yachtausflug mit Fußballer Mario Götze (31) und seiner Frau Ann-Kathrin (33) zu genießen, wie sie auf Instagram zeigte. Ganze neun Jahre sind die beiden Spielerfrauen schon befreundet und verbringen gerne Zeit zusammen mit den Kids.

Instagram / inaaogo Ina Aogos Pool in Dubai Juni 2023

Instagram / inaaogo Ina und Dennis Aogo im Dezember 2022

Instagram / inaaogo Ina Aogo mit ihren Kindern, August 2021

