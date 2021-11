Sie haben mit ein paar Problemchen zu kämpfen! Mitte Oktober überraschten Ina (32) und Dennis Aogo ihre Fans mit einer aufregenden Neuigkeit: Das Paar will mit seinen zwei Kindern nach Dubai auswandern. Ein Haus hat die Familie auch schon, doch ehe sie da einziehen können, müssen die vier ein Apartment beziehen. Doch damit gab es nun Probleme: Ina, Dennis und die Kids mussten erst einmal in einem Hotel unterkommen!

Seit wenigen Tagen sind die Aogos in Dubai. Dort angekommen gab es nun aber das erste Problem. "Dennis und ich sind quasi obdachlos – wir haben kein Zuhause. Die Wohnung, die wir haben wollten, da hat der Vermieter die ganze Zeit so rumgedruckst und jetzt gehen wir erst mal ins Hotel", erklärte die Beauty in ihrer Instagram-Story. Vor allem kurz vor Weihnachten macht das der 32-Jährige ziemlich zu schaffen.

Doch Ina lässt nicht den Kopf hängen. "Wir hoffen einfach, dass wir auch über die Feiertage ein vernünftiges Zuhause haben", erzählte sie weiter. Jedoch gestaltet sich die Apartmentsuche ziemlich schwer. Immerhin könnten die Aogos aber für einen Monat in eine Wohnung zur Zwischenmiete ziehen – Dennis schaute sich bereits die eine oder andere Notlösung an.

Instagram / dennisaogo Ina und Dennis Aogo mit ihren Kindern Payten Rose und Princeten True

Instagram / inaaogo Ina und Dennis Aogo

Instagram / inaaogo Ina und Dennis Aogo

