Ehrliches Geständnis: Ina Aogo weint wegen Hasskommentaren

Ina Aogo (34) nimmt sich Hasskommentare immer noch zu Herzen. Schon seit Jahren ist sie im Netz aktiv: Ihre mittlerweile 182.000 Follower nimmt die Frau von Ex-Fußballstar Dennis Aogo regelmäßig durch ihren Familienalltag mit zwei Kids in Dubai mit. Doch ihr Lifestyle hat natürlich nicht nur Fans – die Influencerin muss auch mit zahlreichen negativen Kommentaren umgehen. Und die gehen Ina manchmal sehr nahe....

"Wirklich fiese Kommentare versuche ich in der Regel auszublenden und nicht allzu nah an mich heranzulassen", erklärt Ina Bild. Manchmal schalte sie dann auch ihr Handy aus und fokussiere sich auf die Familie – doch nicht immer klappt dieser Trick. "Natürlich gibt es auch immer wieder Bemerkungen, die mich treffen. Ich [...] habe mir mit der Zeit ein dickes Fell angeeignet. Aber wenn man mich an einem schlechten Tag erwischt, dann vergieße ich schon mal eine Träne", gesteht die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ehrlich.

Am schlimmsten seien für die Netzbekanntheit Kommentare, die sich gegen ihre zwei Kinder Payten und Princeton richten. "Nach der Geburt meines Sohnes gab es Kommentare von Außenstehenden, die ihm das Downsyndrom attestiert haben. Das hat mein Mutter-Herz sehr getroffen und ich hatte das Gefühl, dass diese Leute mich auf Kosten meines Kindes verletzen wollen", berichtet sie. Ina versuche, die Hater mit ihren eigenen Aussagen zu konfrontieren, um ihnen den Spiegel vorzuhalten.

Ina und Dennis Aogo im Dezember 2022

Ina Aogo, Influencerin

Ina Aogo mit ihren Kids im Januar 2023

