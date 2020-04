So läuft Ina Aogos Schwangerschaft bisher! Anfang des Monats gab die Influencerin mit einem niedlichen Post bekannt, dass sie wieder Mutter wird. Für sie und Ehemann, Fußballer Dennis Aogo, ist es nach der Geburt ihrer Tochter Payten Rose bereits das zweite gemeinsame Kind. Mittlerweile ist Ina im fünften Monat angelangt. In einem Interview plauderte die werdende Mutter nun ganz offen über ihre Schwangerschaft.

Im Interview mit Bild verriet Ina, dass es ihr im Großen und Ganzen gut gehe. Ihr Liebster habe es aktuell trotzdem alles andere als leicht mit ihr. "Seit ich schwanger bin, muss Dennis sehr viel aushalten. Ich bin gerade sehr launisch. Sonst bin ich das nie, aber jetzt ist es ganz schlimm", offenbarte die 31-Jährige. Deshalb könne sie sich selbst gerade auch nicht leiden.

Ihre Stimmungsschwankungen sind jedoch nicht das einzige, was Ina seit der Schwangerschaft an sich selbst stört. Eigentlich treibt die Beauty leidenschaftlich gern Sport – dazu fehlt ihr jetzt aber oft die Energie: "Ich bin immer müde und schlafe sehr viel. Das bin ich eigentlich nicht. Und das macht mich so unglücklich."

Anzeige

Instagram / inaaogo Ina Aogo mit ihrer Tochter Payten

Anzeige

Instagram / inaaogo Ina und Dennis Aogo

Anzeige

Instagram / inaaogo Ina Aogo im August 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de