So schön feierte Ina Aogos Tochter ihren Geburtstag in Dubai

Für Paytens sechsten Geburtstag zog Ina Aogo (33) alle Register! Mit dem ehemaligen Fußballprofi Dennis Aogo hat die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin zwei Kinder – eine Tochter und einen Sohn. Der kleine Princeten True Aogo erblickte erst im September 2020 das Licht der Welt. Seine ältere Schwester hingegen wurde jetzt schon sechs Jahre alt – und zu diesem Anlass schmiss ihre Mama eine XXL-Feier in ihrer Wahl-Heimat Dubai!

In ihrer Instagram-Story gewährte die 33-Jährige Einblicke in die pompöse Party. Im Grünen in Dubai wartete Ina mit Hüpfburgen, Catering und zahlreichen Luftballons auf. Dabei stand alles im Zeichen von Schmetterlingen und der Dresscode und die Deko als auch die Outfits waren in Lila gehalten. Das Geburtstagskind trug zuerst ein rosafarbenes Prinzessinnenkleid, danach war Payten – ebenso wie die Gäste – als Schmetterling verkleidet. Diese Sause ließen sich auch andere Influencer, die in Dubai zugegen sind, nicht entgehen. Sarah Harrison (31) und auch Fiona Erdmann (34) waren mit ihren Kids mit von der Partie.

In einem Instagram-Beitrag widmete Ina ihrer Tochter außerdem noch liebevolle Worte zum Geburtstag: "Sechs Jahre bist du nun in meinem Leben und ich liebe dich von Tag zu Tag mehr. Ich danke dem lieben Gott da oben, dass er dich zu mir geschickt hat." Außerdem danke sie auch ihrem Mann Dennis für dieses wundervolle Geschenk.

