Nanu, könnte dieser Bauer Inka Bause (51) etwa gefährlich werden? Seit einigen Wochen läuft sie wieder: Die Liebessuche der Landwirte rund um den Globus, die bei Bauer sucht Frau International in die nächste Runde geht. Mit dabei ist auch Bauer Gerhard aus Südafrika. Der 61-Jährige ist nicht nur extrem fit und kann ein Sixpack vorweisen, sondern ist auch musikalisch und gebildet. Da muss auch Moderatorin und Bauern-Amor Inka zugeben: Sie findet Kandidat Gerhard durchaus attraktiv!

Wenn das mal nicht nach einem Match schreit! "Er bedient alles, und das macht Frauen natürlich neugierig. Weil er diese sensitive, künstlerische Ader hat, aber trotzdem auch der toughe Kerl ist, der geschäftstüchtig ist und seine Farm da unheimlich gut managt", schwärmte Inka offen im RTL-Interview über ihren Schützling und erklärte damit, warum Gerhard ein absoluter Frauentyp sei. Einer, der auch auf sie selbst interessant wirke. "Und dann ist er natürlich auch noch sehr attraktiv", fügte sie hinzu.

Doch die Blondine findet auch bei Gerhard ein Haar in der Suppe. Denn für sie käme er letztlich aufgrund eines anderen Details nicht infrage: "Bei ihm war's natürlich so, dass ich dachte, das ist ein großer Mann. Er stand ja immer allein vor der Kamera bei der Bewerbung. Und dann kommt da ein nicht kleiner Mann, aber ein für mich zu kleiner Mann die Tür rein", gab die 51-Jährige zu. In der Attraktivitätsskala sei der Farmer deshalb bei ihr gesunken. "Aber hat mich ja nicht zu interessieren, ich habe mich auf ihn ja nicht beworben", stellte die Sympathieträgerin abschließend klar.

Bauer Gerhard und Bauernreporter Ralf Herrmann

Inka Bause für "Bauer sucht Frau International"

Gerhard, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020



