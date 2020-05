Günther Jauch (63) plaudert ganz offen über die Anfänge seiner Beziehung. Der Wer Wird Millionär?-Moderator ist inzwischen seit etwa 32 Jahren mit der Krankengymnastin Dorothea Sihler-Jauch zusammen, die er 2006 heiratete. Das Paar lebt in Potsdam und hat vier Kinder: Mascha, Svenja, Katja und Kristin. Sehr viel mehr ist über Günthers Familienleben nicht bekannt. Umso überraschender ist es daher, dass er jetzt verriet, wie er seine Frau damals kennenlernte!

In der Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert!" erzählte der Fernsehmoderator: "Ich habe zwei Jahre neben einem Zigarettenautomaten gestanden." Als Oliver Pocher (42) nachhakte, ob er dies tat, um einer Frau zu begegnen, erklärte der 63-Jährige genauer: "In der Kneipe, wo wir uns kennengelernt haben, stand der Zigarettenautomat in der Nähe der Damentoilette. Also der war aus taktischen Gründen schon immer früh am Abend besetzt." Dort sei er zum ersten Mal seiner Frau begegnet.

In seiner Sendung "Wer wird Millionär?" entlockt Günther den Kandidaten meist das eine oder andere persönliche Detail, mit seinem eigenen Privatleben hält er dabei aber hinterm Berg. Vor Kurzem war der Moderator jedoch in Plauderlaune und offenbarte in der Show, dass er in früheren Jahren als Hausmeister arbeitete.

Getty Images Günther Jauch im September 2019 in Bonn

Getty Images Günther Jauch, 2017

Getty Images Der Moderator Günther Jauch

