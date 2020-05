Sebastian Fobe (34) packt über Match! Promis auf Datingkurs aus! Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat versucht, in der Kuppel-Show neben Claudia Norberg (49), Marcellino Kremers und Sarah Knappik (33) nun endlich seine große Liebe zu finden. Dafür muss er aber auch in Kauf nehmen, dass seine Dates mit den, von professionellen Partnervermittlern ausgesuchten Frauen, im Nachhinein von Experten noch einmal genaustens analysiert werden. Gegenüber Promiflash verriet er nun, wie eigenartig das für ihn war.

"Ich glaube, es gibt viele Menschen, denen das unangenehm ist. Es ist ein bisschen so, wie wenn du zum Psychologen gehst", schilderte der 34-Jährige im Interview mit Promiflash. Zwar sei es anfangs auch für ihn sehr gewöhnungsbedürftig gewesen, dennoch habe er durch die Analyse viel lernen können: "Weil ich jemand bin, der sehr viel und sehr gerne an sich selbst arbeitet, auch wenn das manchmal schwer ist, sich da so zu öffnen." Zudem sei es ziemlich witzig gewesen, von Außenstehenden Verbesserungsvorschläge zu hören: "Das hat es spannend gemacht."

Die im Anschluss an das Date anstehende Analyse, hat Sebis Herangehensweise daran aber keineswegs verändert: "Ich war 100 Prozent ich. Ich mache das immer, so wie ich bin." Der Hannoveraner wolle sich schließlich auch nicht verstellen: "Ich kann da auch nicht mit irgendwelchen Vorgaben an mich rangehen, nur weil ich weiß, dass da wer zuguckt."

