Bei RTL2 geht es demnächst wieder in die Flirt-Offensive! Passend zum Frühling startet auf dem Sender, der bisher vor allem für das feuchtfröhliche Kuppelformat Love Island bekannt ist, demnächst eine neue Show, die Singles zur großen Liebe verhelfen soll – die Besonderheit: Bei den einsamen Herzen handelt es sich dieses Mal um Prominente. Diese vier Stars wagen das TV-Abenteuer "Match! Promis auf Datingkurs".

In einer Pressemitteilung hat RTL2 jetzt die bekannt gegeben, wer dabei ist: Marcellino Kremers versuchte sein Glück schon 2018 bei "Love Island" und wurde sogar zum Sieger gekrönt. Die Beziehung zu seiner Freundin Tracy Candela zerbrach jedoch wenige Wochen nach dem Finale. Ob er bei "Match! Promis auf Datingkurs" mehr Glück hat? Auch Sebastian Fobe (34) flirtete schon vor laufender Kamera: Er war Kandidat bei Die Bachelorette und Bachelor in Paradise. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Sarah Knappik (33) hat noch keine Erfahrung mit TV-Kuppelei. Aber auch sie hofft, dank der Show endlich ihren Mr. Right zu finden. Claudia Norberg (49) wünscht sich nach der Trennung von ihrem Mann Michael Wendler (47) ebenfalls wieder einen Partner an ihrer Seite und legt ihr Glück vertrauensvoll in die Hände der Dating-Experten.

Das Prinzip der Show: Doro und Matthew, die Chefs einer Partnervermittlungs-Agentur, suchen das perfekte Match für die vier Promi-Singles – und zwar unter Normalos. "Glamouröse Single-Partys, intime Candle-Light-Dinner und spaßige Action-Dates, wobei fleißig geflirtet, geknutscht und der Date-Partner abgecheckt wird", heißt es in der Pressemitteilung. Ob die Stars wirklich ihre bessere Hälfte finden, erfahren die Zuschauer ab dem 4. Mai, montags ab 20:15 Uhr bei RTL2.

RTL II "Match! Promis auf Datingkurs"-Logo

RTL II Marcellino Kremers bei "Match! Promis auf Datingkurs"

RTL II Claudia Norberg bei "Match! Promis auf Datingkurs"



