Cara Delevingne (27) macht ihren Fans ein unglaubliches Geschenk! Seit mehreren Wochen befindet sich auch das britische Model in selbstauferlegter Quarantäne zu Hause. Die Zeit der Ausgangssperre verbringt die Beauty gemeinsam mit ihrer Freundin Ashley Benson (30) und einigen Freunden. Doch der Kontakt zu ihren Liebsten scheint der Blondine nun nicht mehr genug zu sein: Cara teilte nun tatsächlich ihre Handynummer mit ihren Bewunderern – um mit diesen zu chatten!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 27-Jährige am Mittwochabend ein Video, das ihre Follower zum Ausrasten brachte. "Wie ihr wisst, bin ich ziemlich verrückt, also werde ich jetzt etwas Wahnsinniges tun: Ich werde euch meine Nummer geben, damit ihr mir Nachrichten schreiben könnt!", erklärte Cara in dem Clip – und schrieb in den Text daneben tatsächlich eine Zahlenfolge. Ihre Community zeigte sich darüber total happy: "Oh mein Gott, wie cool! Du wirst Millionen Nachrichten bekommen!", schrieb ein Fan. Ein anderer zweifelte jedoch an der Ernsthaftigkeit der Unternehmung: "Als ob das wirklich deine Nummer ist!"

Doch dabei scheint es sich tatsächlich um Caras Rufnummer zu handeln: In ihrer Insta-Story postete die Laufsteg-Schönheit kurze Zeit später nämlich mehrere Screenshots von Nachrichten, die sie bereits erhalten hatte. Was sagt ihr zu Caras Aktion? Stimmt unten ab.

Cara Delevingne und Ashley Benson im Februar 2020

Cara Delevingne im Juni 2019

Cara Delevingne auf einem Event in Los Angeles



