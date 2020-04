Sie schaffen einen neuen Modetrend! Viele Promis begeben sich aufgrund der aktuellen Situation in häusliche Isolation. Trotzdem wagen sich einige Bekanntheiten ab und zu auf die Straße, sei es für einen Spaziergang in der Nachbarschaft, zum Jogging oder aber zum Einkauf im Supermarkt. Immer mehr Stars bedecken in diesem Fall ihr Gesicht und beweisen dabei eindrucksvoll: Gesundheit geht vor und kann sogar extrem stylisch aussehen!

Michelle Hunziker (43) überraschte zuletzt mit diesem Paparazzi-Schnappschuss, der sie bei einem Einkauf im italienischen Bergamo zeigt. Während des kleinen Ausflugs war die hübsche Blondine mit Leggings, bequemen Sportschuhe, einem lässigen Sweatshirt der Modefirma Trussardi und einer großen Gesichtsmaske unterwegs. Der Pullover dürfte übrigens vor allem ihren Ehemann freuen: Designer-Sohn Tomaso Trussardi (37).

Lässig schlenderte auch "Blurred Lines"-Sänger Robin Thicke (43) zum Supermarkt: Sein Outfit war ganz sportlich, er hatte ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose an, abgerundet mit einem Sneaker-Klassiker von Adidas. Robin setzte bei seinem Spaziergang ebenfalls auf Sicherheit und deshalb auf eine Maske als Accessoire.

Naomi Campbell (49) hat in der Vergangenheit bereits für Aufsehen gesorgt: Für einen Flug trieb das Topmodel die Schutzmaßnahmen auf die Spitze und legte einen kompletten Schutzanzug an. Auf diesem Foto verzichtete die Beauty auf die volle Montur, stattdessen rundete sie ihren luxuriösen Stil mit einer einfachen Hygienemaske ab.

Wenn es um Mode geht, dürfte sich Cara Delevingne (27) bestens auskennen, immerhin zählte sie zu den Musen von Designer Karl Lagerfeld (✝85). Auch sie bedeckte ihr Gesicht beim Shopping. Passend zu ihrem Outfit wählte die Britin eine schwarze Maske, die ihren rockigen Style betonte. Zu ihrem lockeren Printshirt kombinierte das Model ausgefranste Jeansshorts und weiße Sneaker.

Hier machte die amerikanische Schauspielerin Jennifer Garner (47), die man vor allem aus Filmen wie "Elektra" oder der Serie "Alias - Die Agentin" kennt, einen Ausflug mit dem Fahrrad. Bei ihrem Mundschutz handelte es sich um ein besonderes Modell: Die Maske ist mit einem floralen Muster bedruckt. Das verspielte Design passte besonders gut zu ihrem lockeren Casual-Look.

Schon während ihrer Rolle als Ärztin in der Fernsehserie Dr. House kam die amerikanische Schauspielerin Olivia Wilde (36) mit Atemschutzmasken in Kontakt. Kürzlich zeigte sie sich privat in einem besonders lässigen Freizeit-Look: Schwarze Maske, lässige Hose und Jeansjacke mit coolen Sneakern im Schachbrettmuster.

Bei den Grammy Awards im Januar räumte Billie Eilish (18) nicht nur ganze fünf Auszeichnungen ab, sie trug dort bereits eine Gesichtsmaske. Die "Bad Guy"-Interpretin präsentierte sich in einem All-Over-Look des italienischen Modelabels Gucci, zu dem auch die Maske gehört. Diese bietet wegen des dünnen Netzstoffes zwar wenig Schutz, war aber dennoch ein wichtiges Statement.

