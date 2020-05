Die Kultserie Der Prinz von Bel-Air feiert in diesem Jahr 30. Jubiläum. Vor allem Will Smith (51) wurde mit dieser beliebten TV-Show über Nacht zum gefeierten Star. Kein Wunder also, dass sich der Hollywood-Schauspieler gern an diese Zeit zurückerinnert und vor wenigen Tagen eine kleine Reunion mit seinen alten Kollegen feierte: Zusammen mit dem "Der Prinz von Bel-Air"-Cast ließ Will die alten Zeiten Revue passieren!

In seinem Livestream Will From Home hatte der 51-Jährige seine ehemaligen Serienkollegen zu Gast. Dabei plauderten die einstigen "Der Prinz von Bel-Air"-Stars über alte Zeiten – und Will merkte an, dass er auf seine Rolle heute noch angesprochen werde. "Von all den Dingen, die ich jemals gemacht habe, sprechen die meisten mich nur über Dinge zu "The Fresh Prince" an", verriet der Leinwandheld belustigt.

Darüber ist der "Bad Boys"-Darsteller aber überhaupt nicht böse, hatte er die Zeit in der Serie doch sehr genossen. "Ihr seid wirklich meine zweite Familie. Meine Beziehungen und Interaktionen haben mich wirklich geprägt, aber wenn ich zurückschaue, hatte ich wirklich die beste Zeit meines Lebens an diesem Set", erklärte Will am Ende des Livestreams ganz gerührt.

Rex Features / Rex Features / ActionPress Der Cast von "Der Prinz von Bel-Air"

Getty Images Will Smith im Januar 2020

ActionPress/United Archives GmbH Will Smith in "Der Prinz von Bel-Air"

