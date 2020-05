Yeliz Koc (26) plaudert offen über ihre Erfahrungen mit Männern. 2018 versuchte die gebürtige Hannoveranerin bei Der Bachelor ihr Liebesglück zu finden. Nachdem dieser Anlauf scheiterte, nahm sie an Bachelor in Paradise teil und schien dort mit Johannes Haller (32) zunächst den Richtigen gefunden zu haben. Wenige Monate später trennte sich das Paar jedoch und führt seitdem eine On-Off-Beziehung. Doch auch in der Vergangenheit ging es in Yeliz' Liebesleben schon ziemlich turbulent zu: Ihr Ex war sogar mal im Gefängnis!

In ihrer Instagram-Story offenbarte die 26-Jährige: "Mein Ex-Freund war mal im Jugendknast für zwei Wochen." Den Grund wollte sie allerdings nicht verraten. Dafür erzählte sie aber einige andere persönliche Details über ihre Liebe zu dem Bad Boy: "Ich habe hier eine ganze Mappe voll mit den Briefen, die wir uns hin- und hergeschrieben haben." Sie zeigte auch einige Beispiele und erklärte dabei, dass sie und ihr Verflossener sogar an Nachwuchs gedacht haben: "Wir haben immer gesagt, wenn wir mal ein Kind haben, nennen wir es auf jeden Fall Haily."

Auch wenn Yeliz inzwischen keinen Kontakt mehr mit ihrem ehemaligen Lover hat, liegt ihr sehr viel an den Erinnerungen: "Egal, welcher Mann in mein Leben kommt. Diese Mappe darf niemand kaputtmachen oder wegschmeißen, weil die mir wirklich viel bedeutet."

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc im April 2020

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de