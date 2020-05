Heiß, heißer – die aktuelle Geburtsparty bei Big Brother! Heute feierte die Kandidatin Gina Beckmann ihren 20. Ehrentag in der Show. Und der Alkohol, der dabei in rauen Mengen floss, hatte zur Folge, dass sich einige Bewohner sehr nahekamen! Nicht nur das Dauer-Couple Tim und Rebecca züngelten, was das Zeug hält: Michelle und Vanessa zogen sich überraschend aufs stille Örtchen zurück, um dort feuchte Lippenbekenntnisse auszutauschen!

"Wir können ja nur ein bisschen rumknutschen", schlug Vanessa der Bochumerin auf der Toilette vor, nachdem Michelle ihr leicht angeheitert gestanden hatte, dass sie außerhalb des "Big Brother"-Hauses jetzt am liebsten mit ihr in der Kiste landen würde. Gesagt, getan: Die beiden verkrümelten sich sogleich in die kamerafreie Zone des Klos – Knutschgeräusche ließen anschließend erahnen, was da hinter verschlossenen Türen gerade abging. "Michelle ist ja alles andere als hässlich. Jetzt bin ich ja nicht einmal bisexuell, aber ich finde Frauen um einiges attraktiver als Männer", stellte die gebürtige Flensburgerin anschließend fest. Und auch Michelle war sich sicher: "Vanessa kann sehr, sehr gut küssen."

Aber damit noch nicht genug: Auch das Geburtstagskind Gina kam in den Genuss von einigen Knutschern, bevor Michelle und Vanessa auf der Couch vor den Augen der anderen Kandidaten ungeniert weitermachten. Da kam bei Cedric natürlich Neid auf, der als der wohl flirtwütigste Bewohner der Container-Staffel gilt. "Könnt ihr auch mal mit mir rummachen?", fragte er beleidigt. Daraufhin fasste sich Michelle ein Herz und drückte ihm auch einen Schmatzer auf.

