Prallen diese Hasskommentare an Nathalie Bleicher-Woth (23) ab? Die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit liebt es, sich mit voller Lockenpracht, in heißen Outfits und einem lasziven Make-up auf ihrem Instagram-Profil zu präsentieren. Auch für ihren Job vor der TV-Kamera investiert die Laiendarstellerin viel Zeit und Liebe in ein tolles äußeres Erscheinungsbild. Von einigen Hatern bekommt die Influencerin dafür aber oft den Stempel "unnatürlich" aufgedrückt. Im Promiflash-Interview äußert sich die Beauty jetzt zu diesen kritischen Stimmen!

Gehen solche Kommentare der Kim-Darstellerin eigentlich nahe? Gegenüber Promiflash winkt die Neu-Blondine ab: "Also, ich lass das irgendwie gar nicht an mich ran. Das sind ja meistens Leute, die mich gar nicht richtig kennen, und wenn das deren Meinung ist, dann ist das so." Für Nathalie sollte es jedem selbst überlassen sein, wie man sich zurechtmacht – ohne unerwünschte Kommentare. "Ich sag ja auch nicht zu Leuten, die ungeschminkt sind: 'Ja, du siehst zu natürlich aus.' Das ist ja jedem selbst überlassen."

Um auch morgens ohne viel Aufwand stets frisch auszusehen, hat sich die 23-Jährige kosmetisch etwas nachhelfen lassen. Sie hat sich beispielsweise ihre Augenbrauen bei der Kosmetikerin liften lassen, geht regelmäßig zum Wimpernauffüllen und ließ sich vor Kurzem auch noch Fake-Sommersprossen im Gesicht verpassen.

Instagram / nathalie_bw Schauspielerin Nathalie Bleicher-Woth

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, TV-Gesicht

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"



