So emotional zeigt Carmen Geiss (54) sich nicht alle Tage. In ihrer Reality-TV-Serie Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie gibt die Frau von Robert Geiss (56) sich stets laut und schrill. Doch sie kann auch anders: In ihrem neuen Post schlug die Blondine jetzt ganz ruhige Töne an. Denn aufgrund der aktuellen Sicherheitsvorkehrungen konnte Carmen am 84. Geburtstag ihrer Mutter Anna Schmitz nicht bei ihr sein...

"Es tut so weh, dich heute an deinem 84. Geburtstag nicht in die Arme schließen zu können, aber die Regierung lässt es nicht zu und trennt so viele Familien auf der Welt. Doch die Liebe zu dir, die hält auch aus der Ferne", schrieb die 54-Jährige, die in Monaco lebt, zu einer alten Fotografenaufnahme ihrer Mutter auf Facebook. In einem Gedicht schwärmte sie dann von ihrer Mama. "Du hast mir damals das gegeben, was niemand anderes kann: das Leben! Als Kind warst du mein sicherer Hafen. Egal welch Unheil mich traf, ich wusste, ich bin nie allein", lauteten nur einige der Zeilen.

Carmens Fans sprachen ihr in dieser Situation nicht nur Mut zu, sondern fanden in den Kommentaren auch zahlreiche liebevolle Worte für ihre Mutter. Denn auf der Porträtaufnahme posiert Anna Schmitz in jungen Jahren mit einer Dauerwelle und roten Lippen. "Deine Mama ist eine wunderschöne Frau", stellte nur ein User fest.

Anzeige

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Carmen und Robert Geiss in Wien im April 2019

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, 2019

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, TV-Bekanntheit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de