Warum sucht Marcellino Kremers erneut im TV die Liebe? Vor rund zwei Jahren hatte der Fitnesstrainer schon einmal in dem Kuppelformat Love Island sein Glück versucht – und es tatsächlich in Kollegin Tracy Candela gefunden! Doch nur wenige Wochen, nachdem die beiden zusammen die Staffel gewonnen hatten, zerbrach ihre Beziehung schon wieder. Jetzt ist Marcellino bei der nächsten Datingshow am Start – was reizt ihn so an Match! Promis auf Datingkurs?

Promiflash hat mal bei dem Hottie nachgehakt! "Ich habe Bock, mich in Sachen reinzustürzen, wo ich nicht weiß, was mich erwartet", betonte er. "Ich habe die Anfrage damals bekommen, und dann hatten wir viele Gespräche, ich habe mir alles angehört, und dann habe ich mir gedacht: 'Wieso nicht?'", schilderte Marcellino weiter. "Ich bin 27 Jahre alt und Single." Dann habe er an dem neuen Experiment teilgenommen – bei dem übrigens Promis mit Normalos verkuppelt werden.

Dieses Konzept begeistert Marcellino offenbar sehr! "Wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, würde ich lieber eine unbekannte Person daten und kennenlernen statt einer, die bekannt ist. Da bin ich ehrlich", stellte der 27-Jährige klar, der sich selbst eigentlich nicht als Promi bezeichnen würde. "Ich lerne auch Leute kennen, die mich gar nicht erkennen – das ist immer viel schöner." Warum? "Die wissen einfach alles viel mehr zu schätzen. Jemand aus der normalen Welt, das ist einfach schöner."

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, TV-Star

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers im April 2020

RTL II Marcellino Kremers während eines Dates bei "Match! Promis auf Datingkurs"



