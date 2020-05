Djamila Rowe (52) kann nicht mehr! Der Reality-TV-Star vermisst seinen Beauty-Doc. Eigentlich ist die 52-Jährige stets perfekt gestylt unterwegs, lässt sich die Nägel machen und regelmäßig Botox spritzen. Aufgrund der aktuellen Situation ist Djamila nun allerdings gezwungen, auf all das zu verzichten. Für die Berlinerin ist das der reinste Albtraum, und sie fühlt sich anscheinend unattraktiv – so ganz natürlich. Jetzt verriet die ehemalige Adam sucht Eva-Kandidatin, was sie am meisten an ihrer Optik stört.

"Ich habe das Gefühl, es ist alles abgesackt, und ich bin um zehn Jahre gealtert in den letzten Wochen", klagte Djamila nun im Interview mit RTL, während sie sich kritisch im Spiegel betrachtete. Für sie ist die aktuelle Situation und der Verzicht auf ihr geliebtes Botox und Hyaluron offenbar nicht zu ertragen. Besonders genervt sei die 52-Jährige von den Falten auf ihrer Stirn und den Wangen. "Ich spüre Knochen, und wenn das so ist, muss meiner Meinung nach wieder nachgespritzt werden", erklärte die Beauty-Fanatikerin. Das Jochbein solle nicht so markant zu sehen sein, betonte der Trash-Star.

Das ist aber bei weitem nicht das Einzige, was die Schwarzhaarige gerade schmerzlich vermisst. "Ich habe auf meinen Nägeln und auf meinen Wimpern gerade nichts drauf, aktuell bin ich Natur pur", erklärte sie. Offenbar sehnt sich Djamila nicht nur nach ein paar Unterspritzungen, sondern auch nach einer Maniküre und einem ausgiebigen Friseurbesuch.

Instagram / djamilajayda Djamila Rowe im April 2020

Instagram / djamilajayda Djamila Rowe im November 2018

Instagram / djamilajayda Djamila Rowe im Mai 2019



