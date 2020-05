Kim Kardashian (39) setzt sich für den guten Zweck ein! Immer mehr Stars nutzen ihre Reichweite im Netz, um ihre Fans mithilfe der sogenannten "#AllIn-Challenge" dazu aufzurufen, Geld für Leute zu spenden, die es in der aktuellen Situation schwer haben. Kim wurde von Gisele Bündchen (39) nominiert und wandte sich mit der Bitte um eine Spende nun auch an ihre Follower. Doch der Keeping up with the Kardashians-Star hat sich auch eine Belohnung einfallen lassen: Wer spendet, hat die Chance, ein gemeinsames Mittagessen mit ihr zu gewinnen!

Auf ihrem Instagram-Kanal verriet die vierfache Mutter: "Während der Aufzeichnung der nächsten Staffel von 'Keeping Up with the Kardashians' laden meine Schwestern und ich dich zum Mittagessen ein." Jeder soll das geben, was er kann und will. "Jeder Dollar zählt", verdeutlichte Kim. Die Gewinnchance hänge nicht mit dem eingezahlten Betrag zusammen. Demnach habe jeder Spender die Chance, das ganz besondere Meet-and-Greet zu ergattern. Die 39-Jährige verdeutlichte: "Wir sitzen alle im gleichen Boot."

Kims Halbschwester Kylie (22) spendete dagegen bereits aus eigener Tasche für wohltätige Zwecke. Die Milliardärin stellte eine halbe Million Dollar zur Anschaffung von Schutzmasken zur Verfügung.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im März 2020

Getty Images Kim Kardashian im Januar 2020 in Pasadena

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2020



