Große Enttäuschung für die Fans von Mark Medlock (41)! Vor mittlerweile 13 Jahren wurde der Sänger bei DSDS zum Sieger gekürt – in der Vergangenheit wurde es allerdings still um den "You Can Get It"-Interpreten, der inzwischen zurückgezogen auf Sylt lebt. Doch Ende Februar sollte es mit der insgesamt zehnjährigen Ruhe vorbei sein, der 41-Jährige gab auf der Ferieninsel sogar ein großes Konzert und kündigte sein Comeback an. Jetzt ruderte Mark aber plötzlich zurück: Er habe kein Interesse mehr an Musik und will seine Karriere komplett beenden!

"Ich habe jede Unterstützung, die man sich wünschen kann, doch eins weiß ich und da bin ich mir absolut sicher: dass ich kein Interesse mehr an Musik habe. Ich möchte mich bei all meinen Fans bedanken und mich für diese Botschaft entschuldigen", schreibt Mark am Montag auf seiner mittlerweile gelöschten Facebook-Seite. Auch seine anderen offiziellen Social-Media-Accounts hat der Castingshow-Gewinner gelöscht. Eigentlich habe er seinen Fans die traurige Nachricht schon bei seinem Gig verkünden wollen, das sei sogar der Grund gewesen, weshalb der Auftritt überhaupt stattfand.

Das Vorhaben deutete der gebürtige Frankfurter bereits im anschließenden RTL-Interview an: "Ich wollte heute eigentlich offiziell meinen Job hinschmeißen, aber das war so geil! Ich fühle mich wie wiederbelebt." Mit etwas Abstand scheint diese Begeisterung nun verflogen zu sein. Die Promiflash-Leser dürften enttäuscht sein, immerhin wählten sie ihn noch Anfang April in einer Umfrage auf Platz fünf der beliebtesten DSDS-Sieger, von denen es bis dato 17 gibt.

Anzeige

Getty Images Mark Medlock und Dieter Bohlen bei einem Auftritt im Juni 2007

Anzeige

Getty Images Mark Medlock im Mai 2010 in Stuttgart

Anzeige

Getty Images Mark Medlock bei einem Auftritt in Stuttgart



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de