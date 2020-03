Mark Medlock (41) feiert tatsächlich ein Comeback! Während seiner Teilnahme an DSDS spaltete der gebürtige Frankfurter 2007 das Publikum: Die einen liebten ihn für seine außergewöhnliche Stimme, die anderen kritisierten ihn für seine emotionalen Ausbrüche. Im Finale konnte er sich schlussendlich trotzdem den Sieg sichern. Wenige Jahre später verschwand der Soul-Pop-Musiker schließlich von der Bildfläche – bis jetzt: Nun stand Mark endlich wieder auf der Bühne!

Wie RTL berichtet, gab der 41-Jährige am Wochenende auf Sylt ein erstes Konzert nach seiner Auszeit. "Ich bin auferstanden!", strahlte der leidenschaftliche Maler nach dem Gig im Interview und ergänzte: "Ich habe heute so einen Spaß gehabt, das war ja mein erstes Mal nach zehn Jahren. Das war so geil, ich fühle mich wie wiederbelebt!" Mark verriet zudem, dass er mit seinem kurzen Comeback-Auftritt eigentlich seinen Abschied aus der Musikwelt feiern wollte. Das habe er sich nun aber anders überlegt: "Definitiv fange ich jetzt grade nochmal von vorne an!"

2012 war der Musiker zuletzt auf Deutschland-Tour. Ein Jahr später verkündete er dann seinen Rückzug aus dem Show-Business. Trotzdem sang er 2015 noch einmal in seiner neuen Wahlheimat Sylt und veröffentlichte 2017 sein bis dato letztes Album. In demselben Jahr war er außerdem bei "Dieter Bohlen - Die Mega-Show" zu Gast.

Getty Images Mark Medlock 2010 bei The Dome in Stuttgart

ActionPress Mark Medlock bei "Dieter Bohlen - Die Mega-Show"

Getty Images Mark Medlock im Mai 2010 in Stuttgart

