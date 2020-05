Große Trauer um Sabine Zimmermann! Die Produktionsleiterin war über 14 Jahre Co-Moderatorin bei der beliebten Sendung "Aktenzeichen XY". In dieser Zeit hatte sie den Großteil an der Seite ihres Adoptivvaters Eduard Zimmermann vor der Kamera gestanden. Der Journalist hatte Ende der 60er-Jahre das Format ins Fernsehen gebracht. Nachdem er vor elf Jahren gestorben ist, muss sich die Welt nun auch von Sabine verabschieden. Sie ist im Alter von 68 Jahren gestorben.

ZDF gab ihren Tod in einer Pressemitteilung am Montag bekannt. Demnach sei sie bereits am vergangenen Freitag in München verstorben. Über die genauen Umstände ihres Todes ist bisher nichts Näheres bekannt. Die Blondine hatte sich 2001 von der Arbeit vor der Kamera zurückgezogen und war bis vor neun Jahren hinter den Kulissen für die beliebte Fahndungssendung tätig gewesen.

Rudi Cerne (61), der mittlerweile durch die Serie leitet, erinnert sich an die Verstorbene: "Die Nachricht von Sabines Tod hat mich sehr bewegt. Sie war eine beeindruckende Persönlichkeit und immer noch die Seele von 'Aktenzeichen XY... ungelöst.'" Er sei noch immer so dankbar für ihre Hilfe, als er damals vor 18 Jahren Teil der Crew geworden sei.

Getty Images Sabine und Eduard Zimmermann

Getty Images Moderatorin Sabine Zimmermann

Getty Images Sabine Zimmermann und Rudi Cerne



