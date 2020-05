Wie weit wird Marcellino Kremers gehen? Vor zwei Jahren nahm der Fitnesstrainer bei Love Island teil, um seine Mrs. Right zu finden – und er fand sie vorläufig in Mitstreiterin Tracy Candela. Am Ende ihrer Staffel wurden sie sogar zum Gewinnerpaar gekürt, doch die Beziehung zerbrach nach einigen Wochen. Nun sucht der Reality-Schnuckel sein Liebesglück bei Match! Promis auf Datingkurs. Und Promiflash wollte wissen: Knutscht Marcellino auch in der Show?

So richtig mit der Sprache rausrücken wollte er dazu nicht im Interview – er verriet nur so viel: "Das Einzige, was ich dazu sagen kann: Ich habe meine persönliche Grenze nicht überschritten, die ich mir immer vor solchen Sachen setze, die in mir drin ist", sagt er. Man sei schließlich immer noch in einer Fernsehshow und nicht beim Nachtprogramm unterwegs, wo wer weiß was passiert. "Ich habe mir meine persönliche Grenze gesetzt, aber es ist auf jeden Fall auch bei den anderen ein bisschen was passiert", teaserte er zumindest an.

Außerdem verriet er, dass nicht jedes Date in der Sendung ein Erfolg gewesen sei: "Da waren auf jeden Fall – abgesehen von der ganzen Unterhaltung und dem lustigen Teil – auch Sachen dabei, die gar nicht gepasst haben", erzählte er ehrlich. In solchen Momenten würde er sich auch nicht verstellen, führte er aus. Was er damit genau meint oder mit wem er aneinandergeriet, ließ er allerdings offen.

Instagram / tracy_candela_loveisland Collage: Marcellino Kremers und Tracy Candela

RTL II Claudia Norberg, Marcellino Kremers, Sarah Knappik und Sebastian Fobe

RTL II Marcellino Kremers während eines Dates bei "Match! Promis auf Datingkurs"



