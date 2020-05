Bei Blake Livelys Met-Gala-Outfits muss man stets gleich zweimal hingucken! Auf der beliebten Benefizveranstaltung präsentieren sich die Promis Jahr für Jahr in ganz besonders auffälligen Roben, die immer auf das Motto des Abends abgestimmt sind. Auch die schöne Gossip Girl-Darstellerin stand schon mehrfach in imposanter Kleidung auf dem roten Teppich. Rückblickend hatten ihre stylischen Looks immer einen ganz besonderen Clou!

Die Schauspielerin zeigt jetzt ihre alten Met-Gala-Outfits auf Instagram und beweist mit ihrem Post, dass ihre Kleider in den vergangenen Jahren immer farblich auf den roten Teppich abgestimmt waren! 2016 präsentierte sie sich in einem asiatisch angehauchten Outfit. Ihre Schleppe bestand aus einem zarten, rosa getönten Stoff, der mit roten Blattapplikationen bestickt war. Dieselbe Farbkombination tauchte auch auf den Stufen, auf denen sie posierte, auf! Im Jahr darauf hatte Blake einen weiteren Twin-Moment mit dem Red Carpet: Sie posierte in einem beigefarbenen Dress. Das verlief sich untenrum in ein blaues Federkleid und griff dadurch ebenfalls die Töne des Bodenbelags auf.

2018 wagte die Hollywoodbeauty einen royalen Auftritt. Sie schmiss sich in ein Kleid im Barockstil. Dessen Corsage war, wie auch der Red Carpet, hell me­liert – die Schleppe glänzte dagegen in einem satten Rot, das auch seitlich entlang der Treppenstufen zu sehen war. Dass Blakes Kleider nur zufällig perfekt zu den Teppichen gepasst haben, ist eher unwahrscheinlich. Stattdessen dürfte sie im Vorfeld der Veranstaltungen wohl Tipps bekommen haben. Sie selbst verrät dies aber nicht und schreibt zu den alten Bildern lediglich scherzhaft: "Wenn der Teppich zu den Blakes passt!"

Getty Images Blake Lively bei der Met Gala 2017 in New York

Getty Images Blake Lively bei der Met Gala 2016 in New York

Getty Images Blake Lively bei der Met Gala 2018 in New York



