In diesem Kleid war sie am Montagabend bei der alljährlichen New Yorker Met Gala ein echter Hingucker! Das Motto der Veranstaltung lautete "Himmlische Körper: Mode und katholische Phantasie" und die prominenten Damen hatten sich zu diesem Thema mächtig in Schale geworfen. Besonders Blake Lively (30) legte in ihrer rubinroten Robe und mit ihrem diamantbesetzten Kopfschmuck einen Wow-Auftritt hin. Doch die meterlange Schleppe konnte die Schauspielerin offenbar nicht alleine bändigen und so verpflichtete sie kurzerhand ihre Kollegin Salma Hayek (51) und deren Mann zum Tragen.

"Wenn Salma Hayek und Francois-Henri Pinault deine Schleppe tragen, dann weißt du, dass du es geschafft hast – und dass du ein Egomane bist, der gestoppt werden sollte", schreibt der Gossip Girl-Star auf seinem Instagram-Account. Dazu postet die Beauty ein Beweisfoto, auf dem ihre Schauspielkollegin und der französische Unternehmer trotz der "Schlepperei" ein breites Lächeln auf den Lippen haben.

Auch andere Ladys sorgten bei dem Event für Blitzlichtgewitter. Das religiöse Thema brachte allerdings auch den einen oder anderen Fashion-Fail hervor. Viele Hollywood-Stars kassierten für ihre theatralischen und extravaganten Looks fiese Kommentare und Gelächter im Netz.

