Prinz William (37) hilft bei der Bewältigung der Krise! Während der aktuellen Lage hat Herzogin Kates Mann den Ärzten und Pflegern, die sich um die Krankenversorgung kümmern, bereits mehrfach seinen Dank ausgesprochen: Beispielsweise war er mit seiner Familie Ende April vor die Tür getreten, um für die Helfer zu klatschen. Jetzt will William sie aber nicht nur weiter symbolisch unterstützen, sondern seine unmittelbare Hilfe anbieten: Rettungshubschrauber dürfen nun auf dem Flugplatz des Kensington-Palasts landen!

Eine Quelle aus Royal-Kreisen soll gegenüber dem Evening Standard erklärt haben, dass Ärzte nun direkt neben William und Kates Wohnsitz landen dürfen: "Perks Field wurde der Londoner Luftrettung zur Verfügung gestellt. Die Paläste freuen sich, wenn sie in diesen Zeiten helfen können." Normalerweise müssten die Notfall-Helikopter in der etwa 32 Kilometer entfernten Stadt Watford nachtanken. Dank der großen Geste des 37-Jährigen können sie dies nun an einem deutlich zentraleren Ort tun und so kostbare Zeit sparen!

Dass der Prinz ausgerechnet die britische Luftrettung unterstützt, könnte einen persönlichen Grund haben. Immerhin ist er selbst ein ehemaliger Such- und Rettungshubschrauberpilot und war zwei Jahre lang als Sanitäter für die East Anglian Air Ambulance im Einsatz gewesen. 2017 hat er den Job jedoch niedergelegt und widmet sich seither seinen royalen Aufgaben.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im März 2020 in London

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im März 2020 in Irland

Getty Images Prinz William im Juli 2015 in Cambridge



