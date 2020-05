Carmen Geiss hat in ihrem Leben nicht nur schöne Zeiten erlebt. Heute aber feiert die Frau von Robert Geiss (56) ihren 55. Geburtstag. Dabei hat die Luxus-Blondine allen Grund zur Freude. Zusammen mit ihrem Mann hat Carmen zwei Töchter: Davina Shakira und Shania Tyra Maria. Bis zur Geburt ihrer Kinder war es für die Kölnerin jedoch ein schwerer Weg. Carmen hat neun Fehlgeburten und eine Eileiterschwangerschaft erlitten! Aus diesem Grund möchte sie an ihrem Ehrentag anderen Frauen Mut machen, die ein ähnliches Schicksal teilen.

"Warum fühle ich mich einfach nicht wie 55", schrieb sie auf Instagram. "Nur schade, dass es jetzt keine Beach Clubs gibt, in denen ich meine Arbeit an meinem Körper auch zeigen könnte." Auf diese lockeren Worten folgte eine ernste Botschaft: Sie wolle Frauen zeigen, dass man auch nach so vielen schwierigen Schwangerschaften zwei gesunde Kinder zur Welt bringen könne. Dazu lud sie ein Bikini-Bild von sich hoch und hatte gleich noch eine Botschaft an ihre Hater: "Viele werden jetzt wieder sagen: 'Das ist ja nur Photoshop.' Ist mir auch klar! Doch was zählt, sind meine Kinder, denn sie kennen jeden Makel an meinem Körper und sie sind wie Robert 'meine größten Kritiker'. Daher bin ich stolz, heute 55 Jahre alt/jung zu werden."

Ihre Follower bewunderten sie für ihre ehrlichen Worte: "Alles Gute zum Geburtstag.

Geh weiter deinen Weg, egal wie steinig er manchmal auch sein mag. Sei stolz auf dich und das, was du erreicht hast", schrieb zum Beispiel ein User in den Kommentaren.

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss, TV-Familie

Getty Images Robert und Carmen Geiss im September 2015 in Düsseldorf

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, TV-Star



