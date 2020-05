Am Montag startete Match! Promis auf Datingkurs. In dem Kuppelformat gehen vier Kandidaten auf die Suche nach der großen Liebe. Das Besondere: Bei ihnen handelt es sich um Prominente, die Normalos kennenlernen. Neben Wendler-Ex Claudia Norberg (49), Marcellino Kremers und Sebastian Fobe (34) geht auch Dschungelcamp-Legende Sarah Knappik (33) in die Flirt-Offensive. Doch wie kam die erste Folge bei den Zuschauern an?

Die vier VIPs wurden in der ersten Episode auf einer Party auf die Singlefrauen und Singlemänner losgelassen. Vor allem Claudia hatte jedoch einige Startschwierigkeiten. Die 49-Jährige hatte 29 Jahre keine Dates gehabt und schien daher ein bisschen eingerostet zu sein. Obwohl sie bei den liebeshungrigen Teilnehmern mit ihrem Auftreten gut ankam, hatte sie Probleme, die richtigen Gesprächsthemen zu finden. Auch der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat kam nicht wirklich in die Gänge. Nachdem er sich laut Experten gegenüber den Damen unnahbar verhalten habe, bekam er in der Entscheidung dann direkt die Quittung: Sebi erhielt zwei Körbe.

Bei dem Love Island-Sieger von 2018 waren die Dating-Fachmänner zuversichtlicher. Marcellino war mit Kickboxerin Tülay sofort auf einer Wellenlänge und wählte sie auch für das erste Date aus. Obwohl der Abend anscheinend gelungen war, zieht der Ex-Freund von Tracy Candela ein ernüchtertes Fazit: "Es ging aber nicht so ganz in die Tiefe, wie ich mir das vorgestellt habe." Die ehemalige Germany's next Topmodel-Ulknudel hatte an diesem Abend ein spezielles Ziel: Sarah wollte herausfinden, ob die Männer nur auf Fame aus sind. Ihr erster Kavalier Manuel scheint dabei direkt durchgefallen zu sein. Der Beamte hatte in der Vergangenheit an der Datingshow Take Me Out teilgenommen. Wie haben euch die ersten Flirtversuche der Stars gefallen? Stimmt ab!

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg im April 2020

RTL II Marcellino Kremers bei "Match! Promis auf Datingkurs"

Getty Images Sarah Knappik im November 2017



