Sebastian Fobe (34) hat bereits so einige Erfahrung mit Datingshows! Nach seiner Teilnahme bei den TV-Formaten Die Bachelorette und Bachelor in Paradise, suchte er zuletzt bei Match! Promis auf Datingkurs nach der großen Liebe. Bei seinem Date mit der Kandidatin Monique hat es dann in der vergangenen Folge auch ordentlich geknistert. Doch hat Sebastian mittlerweile genug von Kuppelshows? Im Interview mit Promiflash spricht er Klartext!

War das also wirklich Sebastians letzter Auftritt in einer dieser Shows? "Was Dating angeht, ja", verabschiedet sich der Hottie gegenüber Promiflash von zukünftigen TV-Liebeleien. Er habe sogar schon eine Anfrage für eine weitere Teilnahme bei "Bachelor in Paradise" bekommen, diese dann aber abgelehnt. "Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Beef, mein Leben ist ruhig und soll das auch bleiben," begründete er seine Entscheidung. Bei der Sendung "Match!" habe er aber das "deutlich entspanntere Umfeld" sehr geschätzt.

Trotzdem gibt es keinen Grund für seine Fans, traurig zu sein – denn Sebifo schließt nicht komplett mit seiner TV-Karriere ab: "Natürlich hätte ich noch Bock auf andere Formate, aber wirklich nur welche, die zu mir passen, wo ich sage, ich kann da ich sein." Für seine Fangemeinschaft bleibt es also spannend, sobald der Muskelmann aber ein passendes Angebot bekommt, nehme er mit Vergnügen teil: "Das ist mir wichtig. Wenn da was kommt, bin ich da gerne dabei."

"Match! Promis auf Datingkurs", Ausstrahlung seit Montag, 4. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Instagram / sebifo_ Der Cast von "Match! Promis auf Datingkurs"

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe, TV-Bekanntheit

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe, TV-Bekanntheit



