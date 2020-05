Das war aber ein kurzes Date! In der Datingshow Match! Promis auf Datingkurs sind gerade vier Stars auf der Suche nach der großen Liebe. Darunter auch Claudia Norberg (49), die in der aktuellen Folge in den höchsten Tönen von ihrem letzten Rendezvous schwärmte. Dabei endete das Date, schon bevor es eigentlich angefangen hatte – denn Jörg war für ein neues Kennenlernen in diesem Moment nicht bereit!

"Im Moment ist es für mich ganz schwer", fiel Jörg beim Date mit Claudia direkt mit der Tür ins Haus. Grund dafür waren familiäre Probleme und das Verhältnis zu seiner letzten Partnerin, von der er bereits getrennt ist: "Ich habe meinem Sohn versprochen, dass es wieder zu einer Annäherung kommt." Die Blondine behielt zwar während des Treffens die Fassung und zeigte sich ihrem Date gegenüber sehr verständnisvoll, allerdings hat es ihr der gut aussehende Mann angetan. "In meinen Augen ist er der perfekte Mann, aber es war nicht der perfekte Moment", fasste sie die Situation zusammen.

Ob Jörg noch lange an seiner ehemaligen Partnerin hängen wird? Er machte Claudia dann nämlich doch noch ein bisschen Hoffnung. "Vielleicht kann man sich ja in einem halben oder dreiviertel Jahr mal sehen", bot er der Ex-Frau von Michael Wendler (47) an. Auch er kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Sie ist im Normalfall ein Jackpot."

"Match! Promis auf Datingkurs", Ausstrahlung seit Montag, 4. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

