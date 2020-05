Bodenständige Vorstellungen! Reality-Star Marcellino Kremers ging zusammen mit Tracy Candela als Sieger-Paar aus der zweiten Staffel der Kuppelshow Love Island hervor. Weniger als einen Monat später trennte sich das junge Pärchen allerdings wieder. Jetzt versucht der Sportliebhaber sein Glück erneut in einem Dating-Format, bei Match! Promis auf Datingkurs sucht er nämlich gerade seine Traumfrau. Im Promiflash-Interview verriet er jetzt, was eine Frau mitbringen sollte, um sein Herz zu erobern!

"Um den Nagel auf den Kopf zu hauen, Treue und Loyalität ist für mich das A und O", offenbarte Marcellino über seine Prioritäten bei der Partnerwahl gegenüber Promiflash. Dabei machte er außerdem klar, dass reine Äußerlichkeiten bei ihm nicht an erster Stelle stehen: "Meine Traumfrau kann blond oder brünett sein, eine dunkle oder hellere Haut haben, am Ende des Tages kommt es auf den Menschen an." Stattdessen ist dem Muskelmann besonders der Zusammenhalt in einer Beziehung viel wert: "Ich finde es ganz wichtig, dass eine Frau mit mir an einem Strang zieht, anstatt sich auf der Beziehung auszuruhen."

Weiterhin sei ihm wichtig, dass seine Zukünftige Verständnis dafür habe, dass er "extrem" und "sehr zielstrebig" sei – vor allem bei seiner Leidenschaft, dem Sport. Dafür ist er auch bereit seiner Partnerin einen Schritt entgegen zu kommen: "Ich bin natürlich auch kompromissbereit, aber ich möchte auch in meinem Leben weiterkommen, weil ich aus einer Welt komme, in der man ganz genau weiß, wie viel zwei Euro wert sind."

"Match! Promis auf Datingkurs", Ausstrahlung seit Montag, 4. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

