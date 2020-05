Seit vergangener Woche ist es schöne Gewissheit: Gigi Hadid (25) und Zayn Malik (27) werden Eltern! Das gab die werdende Mutter in einem Interview mit Jimmy Fallon (45) zu – die Fans waren daraufhin natürlich völlig aus dem Häuschen. Doch nicht nur die Follower gratulierten dem Paar überschwänglich, auch Zayns ehemaliger One Direction-Kollege Liam Payne (26) fand als Erster aus der Gruppe liebe Worte für das Glück des 27-Jährigen. Und das, obwohl Zayn und Liam nicht unbedingt als die besten Freunde nach ihrer gemeinsamen Zeit in der Popband auseinandergingen!

"Ich möchte Zayn und Gigi herzlich gratulieren! Jetzt ist es ja offiziell, dass die beiden ein Baby bekommen", freute sich Liam am vergangenen Sonntag während eines Livestreams auf Instagram. Außerdem betonte der 26-Jährige auf Social Media, warum es ihm so wichtig ist, dass er sich jetzt zum Familienzuwachs seines ehemaligen Band-Kumpels äußert: "Ich wollte den beiden von mir aus gratulieren, bevor ich von allen danach gefragt werde." Der "For You"-Interpret ist zudem selbst bereits Vater und kann dadurch Zayns Vorfreude sicherlich nachvollziehen. Sein Sohn Bear, den er mit seiner Ex-Freundin Cheryl Cole (36) hat, ist schon drei Jahre alt.

Nur wenige Tage war es ein gut gehütetes Geheimnis, dass Zayn und Gigi ihr erstes gemeinsames Kind erwarten – und das lag vor allem an ihrer Familie. Am 29. April redete die Mama des Models, Yolanda Hadid, Klartext. Gegenüber RTL Boulevard gab sie die Schwangerschaft ihrer Tochter einen Tag vor der offiziellen Verkündung bekannt. "Sie wollte schon immer eine Familie mit Zayn gründen. Sie haben eine starke Verbindung und lieben sich so sehr", zeigten sich auch Insider im Us Weekly-Interview vor Kurzem überzeugt.

