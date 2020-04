Endlich bricht Gigi Hadid (25) ihr Schweigen! Seit wenigen Tagen wird darüber spekuliert, dass das Victoria's Secret-Model und ihr Sänger-Boyfriend Zayn Malik (27) zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Kurz darauf dann wurden aus Spekulationen augenscheinlich Tatsachen – Gigis Mama Yolanda Hadid bestätigte die Schwangerschaft. Jetzt brach auch endlich Gigi selbst ihr Schweigen: Sie ist tatsächlich in freudiger Erwartung mit ihrem ersten Baby.

Das verriet das internationale Supermodel nun in der "The Tonight Show" von Show-Master Jimmy Fallon (45). "Natürlich hätten wir diese News gern selbst und zu unseren Bedingungen verkündet, aber wir sind sehr aufgeregt und freuen uns über alle bisherigen Glückwünsche und Unterstützung", erklärte die Blondine. Seit sie schwanger ist, habe sie zudem besonderen Heißhunger auf Bagels. Vor allem in der aktuellen Lage sei die Schwangerschaft ein echter Lichtblick für Gigi.

Gigi ist vor Kurzem 25 Jahre alt geworden. Aus diesem besonderen Anlass bekam sie besonder süße Glückwünsche von ihrer Schwester Bella Hadid. "Herzlichen Glückwunsch an meine beste Freundin, meine Anführerin, meine Lehrerin, meine Komplizin... Ich wäre nicht in der Lage, dieses Leben ohne dich an meiner Seite zu führen", schrieb sie auf Instagram.

Getty Images Gigi Hadid im November 2017 in New York

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid auf der Fashion Week in Berlin

Instagram / zayn Gigi Hadid und Zayn Malik, 2015



