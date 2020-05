Britney Spears (38) verzaubert ihre Fans mit einer süßen Zeitreise in die Vergangenheit! Die Musikerin ist aktuell fleißiger denn je auf Social Media unterwegs. Auf ihren Kanälen postet sie beinahe täglich Updates aus ihrem Leben – mal gibt es ein süßes Selfie, mal zeigt sie ihre Trainingseinheiten. Einen ihrer aktuellsten Beiträge widmete sie nun aber einer ganz besonderen Person: Mit einem zauberhaften Throwbackfoto gratulierte Britney ihrer Mama Lynne Spears zum 65. Geburtstag!

Die Schwarz-Weiß-Aufnahme veröffentlichte die Künstlerin auf Instagram. Lynne und Britney liegen sich auf dem Bild lachend in den Armen. "Happy Birthday, Mama! Mein Gott, wir haben schon so toll miteinander gelacht", schwärmt die Blondine in der Bildunterschrift. "Egal, ich sag's jetzt einfach: Verdammt, ich liebe dich!" Anschließend versprach sie ihrer Mutter noch scherzhaft, in Zukunft weniger zu fluchen.

Ob Britney ihrer Mama zu deren Ehrentag wohl auch persönlich gratuliert hat? Unwahrscheinlich! Erst kürzlich betonte die 38-Jährige nämlich, dass sie jegliche Kontakte aufgrund der aktuellen Krisensituation strikt meide – deshalb habe sie auch ihren Freund Sam Asghari schon seit einigen Wochen nicht mehr gesehen.

Instagram / britneyspears Lynne und Britney Spears

Jack-RS/X17online.com Britney Spears mit ihrer Mutter Lynne bei einem Fußballspiel ihrer Söhne in Calabasas

Instagram / britneyspears Sängerin Britney Spears und Sam Asghari



