Ging Cedric beim Dinner mit Claudia Obert (58) zu weit? Gemeinsam mit Big Brother-Buddy Tim hatte der Muskelberg Anfang der Woche ein Treffen mit der Reality-TV-Lady gewonnen – natürlich floss hier eine Menge Alkohol. Ganz offensichtlich hatte der Schampus Cedric schnell die Zunge gelockert: Der Blondschopf nahm die Boutique-Besitzerin regelrecht ins Kreuzverhör und ließ einige Spitzen bezüglich ihrer Zeit bei Promis unter Palmen los. Für den Geschmack seiner Mitbewohner gingen Cedrics Sprüche weit unter die Gürtellinie!

"Du hast dir ja ganz schön gegönnt bei 'Promis unter Palmen'! Wie viel trinkst du denn so am Tag?", wollte er unter anderem von Claudia wissen – eine klare Grenzüberschreitung, findet Philipp: "Claudia ist eine gestandene Frau, die hat schon viel erreicht in ihrem Leben – da finde ich es unangebracht, sie so zu verurteilen. Mit der Nick hatte sie wenigstens eine Vergangenheit, die darf das", stellt der Fitness-Enthusiast klar. Da kann sich Tim nur anschließen! Er habe zwar auch mit Claudia geschäkert, sei dabei aber wesentlich freundlicher geblieben.

Gina zeigte sich auch entsetzt von Cedrics Verhalten. Warum? "Das ist genau das, was auch unsere größte Sorge ist hier: Dass nur Zusammenschnitte gezeigt werden und dass man nur danach verurteilt wird", betone das Container-Küken. "Er hat sie genau dafür runtergemacht.” Wie seht ihr das? Stimmt ab!

Big Brother, Sat.1 Claudia Obert, Tim und Cedric bei "Big Brother"

Big Brother, Sat.1 Philipp bei "Big Brother"

Big Brother, Sat.1 Gina bei "Big Brother"



