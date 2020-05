Wird das Finale von Germany's next Topmodel zum ersten Mal ohne Heidi Klum (46) stattfinden? Mit großen Schritten geht es auf die letzte Sendung der Casting-Show zu. Die verbleibenden sechs Kandidatinnen müssen sich am Donnerstag ein weiteres Mal beweisen und um den Einzug in die letzte Runde kämpfen. Doch eventuell müssen sie dann auf die Model-Mama verzichten: Die Live-Show könnte ohne Heidi stattfinden.

Das berichtet jetzt Bild. Der Grund dafür ist die aktuelle Krisenlage. Die Wahl-Amerikanerin dürfe zwar nach Deutschland fliegen, wo das Finale ausgestrahlt wird, müsste dann allerdings in eine zweiwöchige Quarantäne. Laut dem Magazin gebe es Ausnahmen für Leute, die beruflich pendeln müssen oder wichtige Dienstreisen. Diese dürften jedoch nicht länger als 72 Stunden dauern. Da eine Fernsehproduktion mit Proben verbunden ist und somit meistens länger als fünf Tage dauern kann, ist unsicher, ob die Frau von Tom Kaulitz (30) nach Berlin einreisen kann.

Es sollen aktuell alle möglichen Szenarien durchgespielt werden, wie die Sendung im schlimmsten Fall ohne die 46-Jährige ablaufen könnte. Dass sich die letzte Episode nicht mit den vorherigen Jahren vergleichen lässt, beteuerte bereits Günther Klum. "Es wird ein total anderes Finale sein. Lassen Sie sich überraschen", erklärte er gegenüber dem Magazin. Es soll viele Überraschungen geben.

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Das ehemalige Model Heidi Klum auf der amfAR-Gala 2020

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020 in West Hollywood



