Madonna (61) gibt Details über ihre Gesundheit preis. In der Vergangenheit machte die Pop-Ikone gleich mehrfach wegen der aktuellen Krisensituation von sich reden: Ende April sorgten sich ihre Fans und Freunde um die Sängerin, weil sie teils verstörende Videos aus ihrer selbst verordneten Quarantäne teilte. Kürzlich behauptete die "Like A Virgin"-Interpretin schließlich, dass sie positiv auf Antikörper gegen das derzeit grassierende Virus getestet wurde – somit also immun sei. Jetzt brachte sie Licht ins Dunkel, wann und wo sie sich infiziert haben könnte.

"Um erstmal eine Sache klarzustellen: Ich bin gegenwärtig nicht krank!", beginnt die 61-Jährige am Mittwoch ihren neuesten Post auf Instagram und erklärt, wieso ihr Körper bereits Antikörper gebildet habe. "Wenn man positiv auf Antikörper getestet wird, heißt das, dass man das Virus bereits hatte. Ich und einige Tänzer fühlten uns auf meiner Tour in Paris vor über sieben Wochen krank. Damals dachten wir, dass wir eine schlimme Grippe hatten", schildert Madonna. Jetzt sei der Weltstar froh, wieder gesund zu sein und einen Teil zu Impfstoff-Studien beitragen zu können. Dabei spielen nachgewiesene Antikörper nämlich eine bedeutende Rolle.

Tatsächlich wurden die Paris-Konzerte ihrer Madame-X-Tournee am 10. und 11. März wegen der Erkrankungswelle in Frankreich abgesagt, zuvor cancelte Madonna selbst Auftritte nach einem Zusammenbruch auf der Bühne. Danach predigte sie ihren 15 Millionen Social-Media-Followern Abstand zu halten. Derzeit scheint Madonna aber so stark an ihre Immunität zu glauben, dass sie diese Woche zu einer Geburtstagsfeier ihres Freundes Steven Klein nach New York geflogen ist und damit gegen das herrschende Kontaktverbot verstoßen hat.

Getty Images Madonna beim Eurovision Song Contest 2019

Getty Images Madonna im August 2018

Instagram / stevenkleinstudio Steven Klein und Madonna an seinem 55. Geburtstag



