Madonna (61) hat es gerade nicht leicht! Sie sagte nicht nur etliche Konzerte ab, sondern hatte auch einen Tränenausbruch auf der Bühne. Zusätzlich starben vor Kurzem mehrere Menschen, denen sie nahestand – und das am selben Tag. Es bleibt beunruhigend, denn die Blondine sorgt derzeit immer wieder mit skurrilen Bildern und Videos für Aufsehen: Jetzt machen sich auch ihre Freunde Sorgen!

"Sie weiß nicht, wie sonderbar sie rüberkommt. Ich hoffe immer noch, dass sie sich bald zusammenreißt", meldete sich eine Person aus dem engen Umfeld der Sängerin bei Page Six. Damit spielt sie auf Bilder und Videos an, die die "Like A Prayer"-Interpretin in den vergangenen Wochen auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte. In diesen Clips zeigt sich die 61-Jährige nachts an einer Schreibmaschine, dabei teilt sie ihre Gedanken: "Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen, nicht mal eine Minute und heute war ich unbrauchbar." Auch ihre Fans reagieren und scheinen besorgt zu sein. "Was ist nur mit ihr los?", kommentierte ein User einen der Posts.

Bereits im März warf Madonnas Verhalten Fragen auf, denn sie wurde mit einem Gehstock in Paris gesichtet. Offenbar hatte sich die Sängerin eine Verletzung am Knie zugezogen, berichtete das Magazin Le Parisien.

Instagram / madonna Madonna

Instagram / madonna Madonna im März 2020

MEGA Madonna in Paris, 2020



