Sarah Knappik (33) gerät bei Match! Promis auf Datingkurs an einen Promi-Jäger! Am Montagabend flimmerte die erste Folge des neuen Kuppel-Formats über die Bildschirme. Neben Claudia Norberg (49), Marcellino Kremers und Sebastian Fobe (34) sucht dort auch Reality-TV-Sternchen Sarah nach dem Mann fürs Leben. Dabei traf die Blondine tatsächlich auf einen sympathischen Kerl – doch der war zu ihrem großen Missfallen kein Unbekannter!

Schon nach kurzer Unterhaltung schien die kultige Germany's next Topmodel-Kandidatin Gefallen an Single-Mann Manuel gefunden zu haben: "Ich finde, der Manuel hat eine warmherzige Ausstrahlung, der wirkt sehr solide und vernünftig!" Doch nachdem sich Sarah für ein Date mit dem Strahlemann entschieden hatte, offenbarte dieser beim Treffen seine TV-Vergangenheit: "Ich habe mal ein Format gemacht. 'Take Me Out'!" Für Sarah ein absolutes No-Go: "Es kristallisiert sich für mich doch heraus, dass der Manuel doch die Öffentlichkeit sucht!"

Doch da scheint der Rheinländer noch ein paar Details verheimlicht zu haben – denn eine ausgiebige Promiflash-Recherche ergab, dass Take Me Out nicht Manuels einzige Show-Teilnahme war: Manuel nahm in diesem Jahr bereits an der Schweizer Ausgabe der Bachelorette teil – und suchte sein Glück auch bei der ZDF-Sendung "Dinner Date". Das beweisen auch die Fotos auf seinem Instagram-Profil.

RTL II Claudia Norberg, Marcellino Kremers, Sarah Knappik und Sebastian Fobe

Getty Images Sarah Knappik, Model

Instagram / manuel_ple Manuel, Reality-TV-Teilnehmer



