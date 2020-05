Glaubt Aaron Carter (32) seiner Verflossenen Melanie etwa nicht? Der Sänger und das Nacktmodel erwarten aktuell ein gemeinsames Kind – eigentlich. So ganz scheint Aaron dem Braten nämlich nicht zu trauen. Kein Wunder, immerhin wurde es zum Ende ihrer Beziehung ziemlich turbulent, Dramen, Lügen und sogar vermeintliche tätliche Übergriffe inklusive. In einem Podcast zweifelt der frühere Teenieschwarm die Schwangerschaft daher jetzt indirekt an.

"Bin ich verärgert? Na sicher! Fühle ich mich ausgenutzt? Auf jeden Fall! Ich hatte das Gefühl, mit jemandem zusammen zu sein, der mir nicht in die Augen sehen konnte", offenbarte Aaron im Streaming-Interview mit Hollywood Raw. Melanie habe nie offen mit ihm gesprochen, es sei einfach kein "natürliches" Verhältnis gewesen. Die Blondine habe sehr viele Dinge hinter seinem Rücken getan und "Versprechungen gemacht, die sie nicht halten konnte". Auf die Frage, wie er mit der Vaterschaft umgehen wird, antwortete er daher: "Wenn es wirklich so ist… Ich werde unabhängig von der Gesamtsituation einen großartigen Vater abgeben."

Auch das Gesichtstattoo über seiner rechten Augenbraue scheint Aaron inzwischen ziemlich zu bereuen. In seinen Augen stehe dort nicht mehr Melanie, sondern "Mistake", also der englische Begriff für "Fehler". Seine Ex habe ihn nach der Trennung um eine zweite Chance gebeten und er habe sich die Tätowierung stechen lassen, um "hart auszusehen".

Melanie Martin und Aaron Carter

Aaron Carter im April 2020

Aaron Carter mit seiner Ex-Freundin Melanie



