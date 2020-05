Herzogin Meghan (38) bekommt mal wieder ihr Fett weg. Der Grund? Ein Video, das die Frau von Prinz Harry (35) zusammen mit ihrem Sohn Archie Harrison (1) zeigt. Der Mini-Royal ist am 6. Mai ein Jahr alt geworden. Um nicht nur Archie, sondern auch den Palast-Fans weltweit ein kleines Geschenk zu machen, teilte Meghan einen Clip, in dem sie selbst sowie ihr Spross zu sehen sind. Ein absolutes No-Go, findet jedenfalls Journalistin Emily Griffin (48).

Die US-Amerikanerin nimmt im Netz kein Blatt vor den Mund: "Oh Mann ... 'Ich zuerst'. Das ist wieder die typische Meghan-Show", schreibt Emily auf Instagram. Statt Harry und Archie zu filmen, habe sie sich in den Mittelpunkt stellen wollen, indem die 35-Jährige die Kamera auf sich selbst und ihren Nachwuchs richtet. Außerdem hätte Meghan in ihren Augen am Ende ruhig darauf eingehen können, dass der Einjährige "Papa" sagt. "Aber dann würde es für den Bruchteil einer Sekunde um Harry gehen, Gott bewahre", schießt die Schriftstellerin weiter gegen die ehemalige Schauspielerin.

Und noch etwas stört Emily an dem Filmchen gewaltig. "Meghan möchte Privatsphäre für ihr Kind, aber lässt ein Video von ihrem autorisierten Biografen veröffentlichen, in dem es keine Hose trägt?", lautet ihre harsche Kritik.

Getty Images Prinz Harry, Archie und Herzogin Meghan, Oktober 2019

Getty Images Emily Griffin, US-Schriftstellerin

Getty Images Herzogin Meghan zusammen mit Söhnchen Archie und Prinz Harry in Kapstadt



