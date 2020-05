Kurz vor dem großen Finale wird es bei Germany's next Topmodel noch mal ganz besonders emotional: Heidi Klums Mädchen bekommen nach monatelangen Dreharbeiten endlich Besuch aus der Heimat! Vor allem Larissa und Anastasia (20) dürften beim Wiedersehen mit ihren Gästen den Tränen nahe sein. Die Frankfurterin und ihre Berliner Konkurrentin werden von ihren Partnern überrascht – der wohl schönste Augenblick ihrer gesamten GNTM-Zeit!

"Ich habe sie ja lange nicht mehr gesehen, ich vermisse sie schon wirklich", beteuert Larissas Schatz Mike in der Vorschau zur nächsten Folge. Sonst würden sich die zwei jeden Tag sehen – eine ziemlich ungewohnte Situation also, nun aufeinander verzichten zu müssen. Die Blondine dürfte ihren Augen nicht getraut haben, als ihr Freund plötzlich in der Modelvilla vor ihr stand. Auf Instagram erinnert sie sich: "Nach dieser langen Zeit, mit vielen Emotionen, ist endlich mein Boyfriend nach Los Angeles gekommen. Für mich ist er neben meiner Mami die größte Unterstützung, die ich habe." Sein Besuch habe ihr sehr viel Kraft gegeben: "Jedoch hat es mir auch gezeigt, was ich alles schon habe."

Auch Nastya durfte sich über eine Visite ihres Liebsten freuen. Dabei ist bisher gar nicht so recht bekannt gewesen, dass die 20-Jährige überhaupt vergeben ist! Nur ein kleiner Fotohinweis in ihrer Insta-Story hat bislang darauf hingedeutet. Nach der aktuellen Folge besteht jedoch kein Zweifel mehr: "Ich bin der Kenneth. Ich bin hier, um Anastasia zu unterstützen. Ich bin ihr Freund", stellt sich der Beau in der Preview vor und beteuert: "Man braucht da ja auch eine Vertrauensperson, von daher denke ich mal, ist das ein guter Support, damit sie weitermachen kann, damit sie durchzieht."

Larissa und ihr Freund Mike in der GNTM-Modelvilla in Los Angeles

Anastasia, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Anastasia mit ihrem Freund Kenneth



