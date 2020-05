Lijana erfuhr durch ihre Germany's next Topmodel-Teilnahme große Bekanntheit. Allerdings erlaubte sie sich in der vergangenen Folge mit ihrer Mitstreiterin Larissa einen großen Ausrutscher: Beide tranken zusammen eine Flasche Wein, obwohl das in der Show strengstens verboten ist. Der Regelverstoß machte einige Fans so wütend, dass sie die Laufsteg-Kandidatin nicht nur im Netz beschimpften, sondern Lijana auch auf offener Straße anspuckten. Aber wie geht die Familie der Model-Anwärterin mit dem Shitstorm um?

Gegenüber ihrem Interviewpartner Ramon Wagner vom YouTube-Kanal "Die It-Girl Agenten" hat Angie, die große Schwester der GNTM-Schönheit, ausgeplaudert, dass sie von dem enormen, negativen Feedback und den "bösen Nachrichten" sehr geschockt gewesen sei. Die Alarmglocken haben bei ihr ab dann geläutet, als es den Hatern nicht mehr gereicht habe, nur Lijana zu beleidigen, sondern dann auch ihre Mutter und ihre Nichte verbal attackierten. "Sie haben meiner Tochter über TikTok geschrieben, und da hat sie Kommentare bekommen wie: 'Ich würde mich umbringen, wenn ich so eine Tante hätte wie du'", erklärt die Kasselerin fassungslos. "Das kann man nicht mehr schön reden", führt Angie weiter aus, die den Shitstorm inzwischen als regelrecht kriminell empfinde.

Deshalb habe die Familie nun sogar die Polizei verständigt, da Lijana mittlerweile Angst habe, auf die Straße zu gehen. Angie gesteht: Ihrer Tochter würde sie aufgrund der negativen Erfahrungen eine Teilnahme an der Castingshow jetzt nicht mehr erlauben.

