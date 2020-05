Durch Lijanas Teilnahme an Germany's next Topmodel hat auch ihre Familie große Probleme! Die 23-Jährige fällt in der aktuellen Staffel der Castingshow nicht nur durch ihr hübsches Aussehen oder ihre gute Leistung auf, sondern auch durch einen Regelverstoß: Sie und ihre Mitstreiterin Larissa Neumann gönnten sich trotz Alkoholverbot zusammen eine Flasche Wein. Das gefiel weder Heidi Klum (46) noch den Fans: Für ihr Fehlverhalten bekommt die Beauty deshalb jetzt extrem viel Hate ab und wurde unter anderem auf offener Straße bespuckt. Doch nicht nur sie, auch ihre Familie wird fertiggemacht!

Lijana teilte am Dienstag ein Foto via Instagram, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Schwester posiert und erklärte dazu: "Meine Familie bedeutet mir einfach alles! Jetzt zu sehen, wie sie leiden müssen, nur weil ich bei GNTM mitgemacht habe, ist unerträglich für mich!" Sie fühle sich extrem hilflos, weil sie ihre Verwandten eigentlich gerne vor dem Hass beschützen wolle, dazu aber offenbar nicht in der Lage sei.

Es habe schon viele Momente gegeben, in denen sie einfach aufgeben wollte. "Aber meine Schwester hat mich immer wieder aufgebaut. Danke! Und das, obwohl es für sie selber so unfassbar schmerzhaft war", verriet das Nachuchsmodel. Wie Lijanas erheblich ältere Schwester in einem Interview mit "Die It-Girl Agenten" auf YouTube erzählte, sei ihre 16-jährige Tochter ebenfalls im Netz extrem beschimpft worden. Unter anderem habe ein User sie gefragt: "Schämst du dich nicht, so eine Tante zu haben?"

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Lijana im April 2020

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Lijana im April 2020

Anzeige

Instagram / lijana.gntm2020.official Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Lijana im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de