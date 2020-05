Was war bloß mit Laurin (22) los? Am Mittwochabend sorgte der Fitnessliebhaber in der neuen Datingshow Are You The One? für den ersten großen Aufreger: Weil das Gespräch mit Single-Lady Melissa (23) nicht ganz so lief, wie er es sich vorgestellt hatte, zog sich der Muskelmann von den anderen zurück – und drohte sogar damit, die Teilnahme an dem Projekt hinzuschmeißen. Was steckte hinter seinem Gefühlsausbruch?

Gegenüber Promiflash sprach der 22-Jährige Klartext: "Ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, dass Melissa mein Match ist!", erklärte Laurin seinen emotionalen Ausraster im Promiflash-Interview. Als die Blondine dann jedoch schockiert darauf reagiert hatte, dass er viele gute Freundinnen hat, habe er sich davon angegriffen gefühlt: "Ich habe da ja nur von meinem Leben und meiner Vergangenheit erzählt, und sie hat da ja voll giftig drauf reagiert!

Doch auch die Reaktionen der anderen Kandidaten hätten die Situation befeuert, wie Laurin versicherte: "Wenn sich dann auf einmal alle Leute gegen einen stellen und fragen, was bei einem kaputt sei, obwohl man eigentlich niemandem etwas getan hat." Er habe in diesem Moment nicht wirklich nachgedacht – und vorschnell mit einem freiwilligen Exit gedroht.

Anzeige

TVNOW Laurin und Melissa bei "Are You The One?"

Anzeige

Instagram / melissa.ayto Melissa, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / laurinkl Laurin, TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de