Erster Zoff bei "Are You The One?". In der brandneuen RTL-Kuppelshow wohnen zehn perfekte Matches in einer Traumvilla – der Clou: Die von Experten ermittelten Duos müssen sich erst finden! Um sich besser kennenzulernen, ist in Folge eins der Sendung also viel quatschen angesagt. Bei Laurins (22) und Melissas erstem intensiven Gespräch ging der Schuss allerdings voll nach hinten los!

Laurin, der sich gleich in die zierliche Blondine verguckte, konnte das kleine Schaukel-Date kaum abwarten. Kaum kam das Thema Freundeskreis auf, machten sich allerdings erste Uneinigkeiten zwischen den beiden bemerkbar: Dass Laurin hauptsächlich mit Frauen befreundet ist und zudem eine ganze Handvoll gute Freundinnen hat, war für die Immobilienkauffrau total unverständlich: "Vier bis fünf, was ist das denn für eine Zahl? So viele Freundinnen habe ich nicht mal. Das ist schon wirklich extrem, finde ich. Du denkst, dass diese fünf Frauen auf keinerlei Beziehungen oder Körperkontakt mit dir aus sind?", fragte die 23-Jährige ganz ungläubig.

"Ich glaube schon so, dass sich die Frauen denken, der ist schon ganz sweet, da kann man schon mal was probieren' und du checkst es einfach nicht", platzte es aus Melissa heraus. Der Mönchengladbacher sei sowieso "voll verpeilt." Ein kleiner Schock für den TV-Komparsen, der nur noch "Boah ey, du bist stressig, weißt du das?", herausbrachte.

