Erster Gefühlsausbruch bei Are You The One?! Seit Mittwochabend flimmert eine brandneue Kuppelshow über Deutschlands Bildschirme. Um sein von Experten ausgewähltes Match zu finden, hieß es in Folge eins zunächst quatschen, quatschen, quatschen – wozu sich vor allem Laurin (22) und Melissa hinreißen ließen. Nach dem verpatzten Gespräch war die gute Laune des Mönchengladbachers aber plötzlich verflogen! Im zweiten Teil der heutigen Doppelfolge ist der 22-Jährige total genervt!

Während der Cast sich näher kennenlernt, kapselt sich Laurin vom Rest ab: Völlig in sich gekehrt, schaltet der Motorradfan auf stur – was Frohnatur Laura Morante (29) so nicht hinnehmen will: "Laurin, wer ist dein Match?", bindet sie ihren Mitbewohner in ein Gespräch ein – die Reaktion des mies gelaunten TV-Stars ist allerdings alles andere als dankbar. "Keine Ahnung, ist mir aber auch gerade voll egal. [...] Im Moment habe ich echt gar kein Interesse. Ich habe gar keine Lust, mich zu unterhalten. [...] Ich habe das einfach nicht nötig, hier irgendwen kennenzulernen", haut Laurin schließlich den Satz raus, der unter seinen Kollegen für Unmut sorgt.

"Das Ding ist aber auch, dass ich zu niemandem hier einen Bezug habe", erklärt Laurin weiter, bevor er die Runde womöglich verlässt, weil er sich völlig missverstanden fühlt. "Ich habe keine Ahnung, warum Laurin sich so abkapselt. Hat er vielleicht mit jemandem gesprochen und sie hat ihm Desinteresse gezeigt?", grübelt sein Kumpel Axel Dieterle. Ob die Mini-Auseinandersetzung mit Melissa wohl an dem Emotionstief schuld ist?

Laurin und Melissa bei "Are You The One?"

Laurin, TV-Star

"Are You The One?"-Kandidat Laurin

